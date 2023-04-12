جدة تستضيف اجتماعا خليجيا عربيا الجمعة "للتباحث حول سوريا"

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن اجتماعا خليجيا عربيا سيعقد يوم الجمعة المقبل، في مدينة جدة السعودية، "للتباحث حول سوريا".

جاء ذلك في إحاطة إعلامية قدمها المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، مساء الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية، وسط تنامي المساعي العربية هذه الآونة لعودة سوريا لجامعة الدول العربي، منذ تجميد عضويتها بمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في 2011.

وقال الأنصاري: "الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري سيقوم بزيارة إلى مدينة جدة السعودية، يوم الجمعة المقبل للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق والأردن ومصر للتباحث حول سوريا".

وتضم عضوية مجلس التعاون الخليجي الذي يقع مقره في جدة، كل من السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين والكويت.

وأضاف الأنصاري: "الموقف القطري ثابت ولم يتغير وهو تلبية تطلعات الشعب السوري في الحل السياسي والإجماع العربي حول هذه التحركات".

وتم تجميد عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية عام 2011، على خلفية قمع النظام السوري الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.

ولم يصدر عن السعودية أو مجلس التعاون الخليجي أي تفاصيل حول اجتماع جدة حتى الساعة 20:05 ت.غ.

وفي الأول من أبريل/ نيسان الجاري، زار وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد القاهرة وذلك لأول مرة منذ 2011، وذلك بعد نحو شهر من زيارة قام بها وزير خارجية مصر سامح شكري في 27 فبراير/شباط الماضي، لسوريا وتركيا تضامنا معها على خلفية الزلزال المدمر الذي ضربهما في 6 من الشهر ذاته،

كما يأتي إعلان الدوحة قبيل نحو شهر من انعقاد القمة العربية في الرياض، ووسط أحاديث عربية رسمية عن أهمية عودة سوريا عربيا ونقاشات بشأن مباردة أردنية في هذا الصدد.