مصدر يمني: قرب إعلان اتفاق شامل مع الحوثيين

كشف مصدر سياسي يمني، الأربعاء، عن تقدم ملموس في المشاورات التي يجريها وفدان عُماني وسعودي في العاصمة صنعاء مع جماعة الحوثي، وقرب إعلان اتفاق شامل.

جاء ذلك في تصريح مقتضب لوكالة الأناضول، أدلى به المصدر رفيع المستوى، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام بهذا الخصوص.

وقال المصدر إن "هناك تقدماً ملموساً في مشاورات وفدي الرياض ومسقط مع الحوثيين"، بحسب الوكالة.

وأضاف أن "الوفدين ما يزالان في صنعاء، ولم يبق سوى لمسات أخيرة حتى يتم الإعلان عن اتفاق شامل"، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ مساء السبت يعقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء، تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.

وتتصاعد مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.