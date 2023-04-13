انتشال جثامين 15 مهاجراً قبالة سواحل صفاقس التونسية

أعلنت السلطات التونسية، الخميس، انتشال جثامين 15 مهاجراً غير نظامي بعد غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس جنوبي تونس.

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، بانتشال جثامين 15 مهاجراً من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم تونسي واحد.

وأشار البيان إلى إيداع الجثامين "ببيت الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس على ذمة الطب الشرعي".

كما ذكر المتحدث، أن الحرس الوطني "تمكن من إنقاذ 47 مهاجراً، لم يحدد جنسيتهم، بينهم 5 إناث و9 أطفال" قبالة السواحل الشرقية للبلاد، دون تحديد المنطقة.

والجمعة، أعلنت السلطات التونسية إنقاذ 27 ألفاً و665 مهاجراً غير نظامي، وإحباط 889 عملية هجرة باتجاه إيطاليا خلال الربع الأول من العام الحالي.