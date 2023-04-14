فرح وعيد في اليمن مع عملية الإفراج عن مئات السجناء من طرفي النزاع

غصّ مطارا صنعاء وعدن اليوم بأقرباء الأسرى ممن أفرج عنهم طرفا النزاع في اليمن عنهم ضمن عملية تبادل كبرى، ما سيجعل عيد الفطر المقبل "عيدين".

وبدأت الجمعة عملية تبادل مئات السجناء بين اقوات الحكومة المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، تشمل أسرى سعوديين، على أن تستمر ثلاثة أيام، في خطوة تعطي زخمًا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع المستمرّ منذ 2014.

على مدرج مطار العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمرّدين منذ عام 2014، تجمّع مئات الأشخاص مقتربين من الطائرة التابعة للخطوط الجوّيّة اليمنية التي تشغّلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعيونهم شاخصة الى باب الطائرة آملين في رؤية أقرباء لهم في الأسر قادمين من عدن، في أي لحظة.

وقال يحيى أبو الكرّى إن ابنه عبد الفتاح أسير منذ خمس سنوات. وقال "شعوري هو الشعور نفسه لدى الجماهير التي حضرت إلى هذا المكان. لنا عيدان، العيد القادم في نهاية رمضان واليوم العيد الكبير، يوم الإفراج عن أبنائنا".

نزل الركاب واحدًا تلو الآخر رافعين قبضاتهم في الهواء في حركة تحدّ واضحة، وساروا بين مستقبليهم ومن بينهم مقاتلون حوثيون يرتدون البزة العسكرية وأطفال رشقوا المفرج عنهم بالورود والأرز.

وشوهد كثير من المفرج عنهم يهرعون لدى مشاهدة أقرباء لهم لمعانقتهم وتقبيلهم.

- "إن شاء الله"

وعند مدخل المطار، جلس مئات الأشخاص غالبيتهم على الأرصفة وفي ظلال الأشجار، في انتظار خروج أقربائهم.

وقال عبد الله الحجوري لوكالة فرانس برس "نحن هنا لنستقبل أسرانا. ابني أسير منذ 2018. منذ خمس سنوات وأنا مشتاق له، وقلبي متعطش لرؤيته".

واتفق الحوثيون والحكومة اليمنية خلال مفاوضات عقدت في برن الشهر الماضي على تبادل أكثر من 880 أسيراً. وبموجب الاتفاق، يُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، بينهم سعوديون وسودانيون، مقابل 706 معتقلين لدى القوات الحكومية.

وتدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري في الحرب اليمنية لدعم الحكومة، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات الآلاف من القتلى وتسبّب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وسيطرت أجواء الفرح نفسها على مطار عدن، مقرّ الحكومة الموقت الذي انتقلت إليه بعد وصول الحوثيين إلى صنعاء.

وتوقّفت حافلات بيضاء كبرى في المطار ونزل منها أسرى حوثيون يرتدون اللباس اليمني التقليدي ويحملون أغراضًا قليلة وضعوها في أكياس أو حقائب ظهر صغيرة، ثمّ وقفوا في طوابير استعدادًا للصعود على متن طائرة تنقلهم إلى صنعاء.

وهتف أحد الأشخاص الذين حضروا لمشاهدة عملية نقل الأسرى، أنّ عيد الفطر هذا العام "عيدان"، ملوّحًا بيده لأحد المُفرج عنهم الذي ابتسم وردّ بالقول "إن شاء الله".

وفي الحديدة غرب اليمن، روى محفوظ خادم انه في نهاية عام 2018، أبلغه الحوثيون أنّ ابنه أحمد الذي كان يقاتل معهم، وقع في الأسر. بعد ذلك بعامين، قيل له إنه توفي وأنّ عليه أن يتسلّم رفاته.

وقال "رفضت استلام العظام وطلبت إثباتًا على أنّها تخص ابني. شعرت أنه لا يزال على قيد الحياة".

وتابع الأب "كنت على حق. ظللت أبحث عن ابني إلى أن اتّصل بي قبل خمسة أشهر شخص وأخبرني أنه على قيد الحياة وفي سجن في عدن، وأنه قد يتم الإفراج عنه مع آخرين. لم أستطع السفر إلى صنعاء اليوم، لكن قيل لي إنّ أحمد موجود هناك الآن".

- "من الظلمة إلى النور"

وانتشر عناصر من القوات الحكومية لتنظيم العملية. ووقف عدد منهم مرتدين عمامات على رؤوسهم، عند باب كل حافلة أثناء نزول الركاب منها، وساعدوا أسرى مسنّين في النزول، أحدهم كان على كرسي متحرك.

وقال ناصر الضالع، وهو قريب أحد المفرج عنهم، "شعورنا في هذه اللحظات لا يوصف وفرحة عارمة عمّت في أرجاء المجتمع اليمني".

وقال المفرج عنه سليم صالح الجمزي الذي كان معتقلًا لنحو أربعة أعوام لدى الحوثيين، "إن شاء الله ينفكّ أسر من لا يزال من أصدقائنا في الاعتقال وينفكّ أسر جميع المعتقلين".

وقدم كثرٌ بينهم مئات العسكريين ووزير الدفاع في الحكومة اليمنية محسن الداعري، لاستقبال الأسرى وبينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء الركن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.

ونزل الصبيحي وهادي من الطائرة التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وسط انتشار أمني كثيف وتصفيق حارّ من الحاضرين الذين حمل العديد منهم صورهما.

في صنعاء، ركع عدد من المفرج عنهم على المدرج وأدّوا الصلاة، في حين لم يتردّد آخرون في التعبير عن دعمهم المستمرّ للمتمرّدين.

وقال محمد أحمد الذي أمضى خمس سنوات ونصف السنة في الأسر، "لقد خرجنا من الظلمة إلى النور".