للأسبوع الرابع.. سلطات الاحتلال تفرض قيوداً على الراغبين في الصلاة بالأقصى

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، قيوداً على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، للأسبوع الرابع على التوالي.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن " جيش الاحتلال الإسرائيلي عزز قواته على المعابر المؤدية إلى مدينة القدس، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول المئات".

وشهد معبر قلنديا شمالي القدس، وحاجز "300" جنوبي المدينة، ازدحاماً كبيراً على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال رفضت دخول عدد كبير من الرجال بذرائع أمنية.

وقال الفلسطيني أياد عوينات (59عاماً)، إن "القوات الإسرائيلية لم تسمح له بالدخول إلى مدينة القدس عبر حاجز قلنديا العسكري بدعوى الرفض لأسباب أمنية".

وأضاف عوينات: "للجمعة الرابعة على التوالي لم تسمح السلطات الإسرائيلية لي بالدخول، أحاول مرات عديدة دون جدوى".

وإلى جانب عوينات عشرات الفلسطينيين الممنوعين من دخول القدس لذات السبب.

وحاول فلسطينيون تسلق جدار الفصل الإسرائيلي، غير أن دوريات عسكرية إسرائيلية لاحقتهم، بحسب شهود عيان.

وقبيل رمضان، أصدرت إسرائيل قراراً بشأن دخول سكان الضفة الغربية، للقدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وبموجب القرار تسمح السلطات الإسرائيلية، للنساء بكافة الأعمار، والأطفال الذكور حتى 12 عاماً، والرجال فوق 55 عاماً، الوصول إلى القدس دون تصاريح مسبقة، فيما تشترط الحصول على تصريح الصلاة خلال رمضان على الرجال من 45 إلى 55 عاماً.

ولا تشمل الإجراءات الجديدة، سكان قطاع غزة، حيث تحظر السلطات الإسرائيلية وصولهم للقدس، إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة.



