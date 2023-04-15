"الدعم السريع" يتهم الجيش السوداني بمهاجمة قاعدة له في الخرطوم

أعلنت قوات "الدعم السريع" السودانية، السبت، أن الجيش هاجم مقرها جنوبي العاصمة الخرطوم، وفق بيان صادر عنها اليوم.

وأفادت في بيان: "تفاجأت قوات الدعم السريع صباح اليوم بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تواجد القوات في أرض المعسكرات بالخرطوم".

وأضاف أن قوات الجيش ضربت "حصارا على قواتنا المتواجدة، ثم انهالت عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وأردف: "توضح قيادة الدعم السريع أنها أجرت اتصالات مع كل من الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة من الحركات وأطلعتهم على الأمر"، واصفة تحرك الجيش بـ"الاعتداء الغاشم".

ودعا البيان، "الرأي العام الدولي والإقليمي إلى إدانة هذا المسلك الجبان".

وفي وقت سابق السبت، شهدت الخرطوم اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش و"الدعم السريع".

يتبع ////