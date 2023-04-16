إعادة اطلاق منصة "هيا" كبوابة تأشيرات دخول إلى قطر

أعلنت السلطات القطرية، إعادة إطلاق منصة "هيا"، لتصبح بوابة موحدة لإصدار التأشيرات السياحية للدخول إلى البلاد.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقدته هيئة السياحة القطرية والخطوط الجوية القطرية، في مطار حمد الدولي، بحسب وكالة الأناضول.

وتهدف "هيا" إلى توحيد إجراءات تأشيرات قطر السياحية، من خلال المنصة بحلتها الجديدة، التي كانت منصة الدخول إلى قطر في كأس العالم 2022 الذي نظمته الدولة نهاية العام الماضي.

وتتيح منصة هيا للزوار، السفر إلى دولة قطر ودخولها بسلاسة.

وقال أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "منصة هيّا ستصبح البوابة المخصصة لجميع التأشيرات السياحية المطلوبة لدخول دولة قطر".

وأضاف: "دولة قطر الوجهة الأكثر انفتاحاً في تسهيلات منح التأشيرات في منطقة الشرق الأوسط، وتحتل المرتبة الثامنة عالميا"، مشيرا أن بلاده تسعى لجذب أكثر من 6 ملايين زائر سنوي بحلول 2030.

من جانبه، قال سعيد الكواري المدير التنفيذي لمنصة هيا، إن "مدة التأشير السياحية عبر المنصة لا تقل عن 30 يوماً، والمدة المطلوبة للرد على الطلب لن تزيد على 48 ساعة".

ولفت الكواري إلى أن "التأشيرات الصادرة عبر منصة هيّا لا يمكن أن تتحول إلى تأشيرات عمل، وليس هناك حصر على أية دولة، ومنصة هيا تستقبل الطلبات من جميع الدول".

وتابع: "تأشيرة دخول قطر للراغبين من مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، تشترط إثبات السكن خلال مدة الإقامة عن طريق استضافة من قبل الأقارب والأصدقاء، وحجز فندق خلال مدة الإقامة في قطر".

فيما يمكن لحاملي التأشيرات والإقامات الصالحة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا ودول الشنغن وأستراليا ونيوزيلاندا، الدخول إلى دولة قطر دون قيود من خلال التقديم عبر منصة "هيا".

كانت بطاقة "هيّا" بمثابة تأشيرة دخول إلى دولة قطر خلال فترة المونديال، وشرطاً أساسياً لدخول الملاعب بجانب تذكرة المباراة خلال فترة كأس العالم الماضي.