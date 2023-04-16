وزير خارجية النظام السوري يبدأ الاثنين زيارة لتونس

أعلنت السلطات التونسية، الأحد، أن وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد سيبدأ الاثنين زيارة إلى تونس تستمر ثلاثة أيام.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، عبر بيان: بدعوة من وزير الخارجية نبيل عمّار، يؤدي المقداد "زيارة عمل إلى بلادنا خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل/ نيسان الحالي".

وتلك الزيارة تأتي "في إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي"، وفقاً للبيان.

وستكون هذه أول زيارة يجريها مسؤول في النظام السوري إلى تونس منذ قطع العلاقات بين البلدين في فبراير/ شباط 2012 ضمن تحرك عربي على خلفية الأزمة السورية.

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، جمدت جامعة الدول العربية مقعد سوريا، رداً على استخدام رئيس النظام السوري بشار الأسد القمع العسكري ضد احتجاجات شعبية اندلعت في مارس/ آذار من ذلك العام للمطالبة بتداول سلمي للسلطة، مما زج بالبلاد في حرب أهلية مدمرة.

وأعلنت تونس، الأربعاء، أن سلطات النظام السوري قررت إعادة فتح سفارة دمشق لدى تونس وتعيين سفير على رأسها "في الفترة القليلة القادمة".

وفي 3 أبريل/نيسان الجاري، أمر الرئيس التونسي سعيد بتعيين سفير لدى دمشق، بعد انقطاع العلاقات بين البلدين لأكثر من 10 سنوات، وذلك بعد أسابيع من اعتباره أن "قضية النظام السوري شأن داخلي يهم السوريين بمفردهم".

وافتتحت تونس، في يوليو/ تموز 2014، مكتباً للخدمات الإدارية والقنصلية للجالية التونسية في سوريا خلال عهد الرئيس التونسي آنذاك الباجي قائد السبسي.