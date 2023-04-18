إصابات في عملية إطلاق نار في مدينة القدس

قالت الشرطة إن مسلحا فلسطينيا أطلق النار وأصاب إسرائيليين اثنين في القدس يوم الثلاثاء، بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة حول القدس خلال شهر رمضان المبارك الذي تزامن مع عيد الفصح اليهودي.

تنفذ الشرطة الإسرائيلية عملية بحث عن المهاجم الذي فر من مكان الحادث في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وتلقى المصابان، اللذان أصيبا بالرصاص أثناء وجودهما داخل سيارتهما، من إصابات متوسطة.

تصاعدت التوترات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة بعد أسابيع من غارة للشرطة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قصف الجيش الإسرائيلي مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية جنوبي لبنان وفي قطاع غزة، وذلك بعد أن أطلق نشطاء في المنطقتين وابلا من الصواريخ على إسرائيل.

وأسفرت الهجمات الفلسطينية منذ بداية العام عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا بينهم جندي، فيما قتل ما لا يقل عن 92 فلسطينيا بنيران إسرائيلية هذا العام، ما لا يقل عن نصفهم ينتمون لجماعات مسلحة، وفقا لإحصاءات الأسوشيتدبرس.