بغداد.. عمليات دهم في صالات للقمار والخمور داخل نواد ليلية

نفذت قوات الشرطة العراقية عملية دهم استهدفت صالات للقمار والخمور داخل نواد ليلية في بغداد، فجر الثلاثاء، وأوقفت حوالى 200 شخص بينهم أجانب، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم.

وقال مدير العلاقات والاعلام اللواء سعد معن في تغريدة "بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبعمليات نوعية ووفقاً لمعلومات دقيقة، قوة خاصة من وزارة الداخلية تضبط أربع صالات للروليت والخمور في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

ودهمت قوات الشرطة أربعة نوادي ليلية تقع في منطقة الكرادة حيث كان زبائن يلعبون القمار الممنوعة في عموم العراق، حسبما أفاد المصدر وكالة فرانس برس.

بدوره، قال مسؤول في الداخلية رافضا كشف اسمه ان القوة من الفريق التكتيكي الخاص بوزارة الداخلية اعتقلت 191 شخصا بينهم 32 أجنبيا لممارستهم لعبة الروليت.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها الداخلية المعتقلين جالسين على الأرض في انتظار نقلهم لمراكز الشرطة.

كما تظهر طاولات القمار وزجاجات الكحول التي يُحظر بيعها واستهلاكها في شهر رمضان.

واستهلاك الكحول موضوعاً جدلياً في العراق، وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها احتمال منعه الجدل.

وأصدرت السلطات في أذار/مارس أمرا بمنع استيراد الكحول تنفيذاً لقانون دخل حيز التنفيذ مؤخراً، فيما ندد مراقبون بما اعتبروها قرارات تحدّ من الحريات.

مع ذلك، واصلت متاجر الكحول في بغداد أعمالها بشكل عادي بعد صدور القانون.

وينص القانون على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها"، ويفرض غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين إلى 25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).