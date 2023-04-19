الجيش السوداني: نواصل "دحر" قوات الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، مواصلته "دحر قوات الدعم السريع، مع مراعاة مبادئ القتال حرصا على سلامة المدنيين" في عموم السودان.

وقال الجيش في بيان مخاطباً الشعب السوداني: "تواصل قواتكم المسلحة عملياتها في دحر تمرد عناصر مليشيا الدعم السريع بشكل متقدم".

ولفت إلى أن قواته تراعي في عملياتها "مبادئ القتال في المناطق المدنية بشكل احترافي حرصاً على سلامة المدنيين، وهذا يجعل وتيرة القتال بطيئة".

وأدان الجيش ما ورده "من معلومات بأن بعض عناصر الدعم السريع تتخلص من سلاحها إما بيعاً أو استبدالاً من المواطنين، مما يفضي إلى انتشار السلاح".

وصباح الأربعاء، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، في العاصمة الخرطوم ومناطق عدة، رغم الهدنة المعلنة بين الطرفين لمدة 24 ساعة.

ويأتي إطلاق النار رغم الهدنة المعلنة بين الجانبين والتي دخلت حيز التنفيذ عند الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي (16.00 ت.غ) من مساء الثلاثاء.

واتهمت قوات "الدعم السريع"، في بيان الأربعاء، الجيش السوداني بـ"خرق" الهدنة الإنسانية.

ومنذ 15 أبريل/نيسان يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.

وكانت "الدعم السريع" قد تشكلت عام 2013 لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة في إقليم دارفور، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات