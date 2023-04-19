بلينكن وبن فرحان يبحثان جهود تحقيق السلام باليمن

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، جهود تحقيق السلام في اليمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت الوزارة: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وناقشا الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في المحادثات مع الحوثيين والجهود القائمة لتحقيق السلام في اليمن".

وشدد بلينكن "على دعم الولايات المتحدة للجهود التي تمهد الطريق إلى عملية سلام يمنية - يمنية بوساطة الأمم المتحدة، تهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع"، بحسب البيان.

والثلاثاء، أعربت السعودية عن أملها بأن تتكلل الاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية بما يؤدي إلى "تحقيق حل شامل ومستدام لأزمة البلاد".

والاثنين، قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال إحاطة في مجلس الأمن الدولي، إن هناك فرصة جادة لإنهاء النزاع المستمر في البلاد منذ 8 سنوات.

وفي 8 أبريل/ نيسان أطلق وفدان من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء، تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.

وتتضاعف مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، وسط تبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بالمسؤولية عن فشل تمديدها.

ويعاني اليمن حرباً بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.