تركيا تعزي اليمن في ضحايا حادث التدافع

قدمت وزارة الخارجية التركية، الخميس، تعازيها إلى اليمن في ضحايا حادث تدافع بالعاصمة صنعاء أودى بحياة 78 شخصاً.

وقالت "الخارجية التركية"، في بيان، إنها تلقت بأسى بالغ وفاة وإصابة العديد من الأشخاص جراء حادث تدافع أثناء عملية تسليم مساعدات.

وأضافت "نقدم التعازي للشعب اليمني الصديق والشقيق وحكومته، ونسأل الله أن يرحم من فقدوا أرواحهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

مصرع 78 شخصاً

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت جماعة الحوثي، مصرع 78 شخصاً جراء حادث تدافع أثناء تسليم مساعدات في العاصمة صنعاء قبل يومين من حلول عيد الفطر.

وقال مدير مكتب الصحة في صنعاء مطهر المروني إن عدد ضحايا حادثة التدافع مساء الأربعاء بلغ 78 مواطنا وعشرات المصابين، بينهم 13 حالة حرجة تتلقى التدخلات الطبية اللازمة، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بمصرع العشرات إثر تدافع خلال تسليم مساعدات في مدرسة معين بمنطقة باب اليمن في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

ووجَّه رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي مهدي المشاط بتشكيل لجنة من الداخلية والأمن والمخابرات والقضاء والنيابة لمعرفة أسباب الحادثة، وفقا لوكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.

ويعاني اليمنيون أوضاعاً معيشية وإنسانية متدهورة للغاية جراء حرب بدأت قبل تسع سنوات بين قوات الحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدد من المحافظات.