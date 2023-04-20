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عيد الفطر الجمعة في السعودية وعدة دول عربية والسبت بسلطنة عمان

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 20.04.2023 19:28
آخر تحديث في 20.04.2023 19:31
الحرم المكي الأناضول الحرم المكي (الأناضول)

أعلنت السعودية وعدة دول عربية، مساء الخميس، أن أول أيام عيد الفطر غداً الجمعة بعد ثبوت رؤية هلاله، بينما أعلنت سلطنة عمان أن أول أيامه سيكون السبت لعدم رؤيته.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن المحكمة العليا للبلاد أعلنت أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

وبذلك يكون شهر رمضان انتهى في يومه الـ 29.

وأفادت الأوقاف العمانية، في بيان، بأن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، ويكون الجمعة المكمل لشهر رمضان 30 يوما.

كما أعلنت كلا من قطر والإمارات والبحرين والكويت واليمن والعراق، في بيانات رسمية، أن أول أيام عيد الفطر هو يوم غد الجمعة.

وبدأ شهر رمضان المبارك، الخميس 23 مارس/ آذار الماضي، في 27 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا والسعودية ومصر وفلسطين، وجاليات مسلمة في فرنسا والنمسا والقارة الأسترالية.

يتبع..

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