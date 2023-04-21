"الائتلاف المعارض" يندد بترحيل لبنان سوريين لمناطق سيطرة النظام

ندد "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، مساء الخميس، بقيام الحكومة اللبنانية بـ"اعتقال لاجئين سوريين وترحيلهم إلى مناطق سيطرة النظام".

وانتقد الائتلاف في بيان، "الانَتهاكات المتواصلة من قبل الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين السوريين".

وأوضح أن الانتهاكات متمثلة في "حوادث الاعتقال والترحيل التعسفي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد دون أي التزام بحقوق اللاجئين المنصوص والمتعارف عليها دولياً، ودون أي مبالاة بالخطر المحدق الذي يلحق بهم فور عودتهم".

وأضاف أن "ما تقوم به الحكومة اللبنانية يمثل الخطوة الأولى لجريمة وشيكة، عبر تسليمها الضحية للجلاد".

وتابع أن "جميع اللاجئين فروا من بطش نظام الأسد ووحشية أجهزته الأمنية التي مارست وما تزال عمليات الاعتقال والتعذيب الذي يتسبب في الموت".

وطالب الائتلاف "الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالسعي الجاد واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان الذين أصبحوا ضحية انتهاكات الحكومة اللبنانية".

وذكر البيان أن "عدداً كبيراً من اللاجئين الذين تم ترحيلهم قسرياً في وقت سابق إلى مناطق سيطرة نظام الأسد تعرضوا للاعتقال المباشر وتم إلصاق تهم زائفة بحقهم لزجهم في السجون المعروفة بالمسالخ البشرية".

وحتى الساعة 10:03 (ت.غ) لم يصدر تعليق من السلطات اللبنانية حول هذه الاتهامات.