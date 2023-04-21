الولايات المتحدة تعلن مقتل أحد مواطنيها في السودان

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، مقتل أمريكي واحد على الأقل في السودان، الذي يشهد اشتباكات عسكرية منذ عدة أيام.

وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، في إفادة صحفية، إنه "يمكننا تأكيد وفاة مواطن أمريكي واحد في السودان"، بحسب ما ذكره موقع "إن بي سي نيوز" الأمريكي.

ولم يكشف باتيل عن مزيد من التفاصيل بشأن الضحية، لكنه قال إن "الخارجية على اتصال بعائلة الضحية، وتقدم لهم أعمق التعازي في فقيدهم".

ونقل الموقع عن مصدرين بالكونغرس، لم يسمهما، أن نحو 16 ألف أمريكي موجودون حالياً في السودان.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.

يذكر أن قوات "الدعم السريع" تشكلت في 2013 لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.