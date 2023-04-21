صلاة عيد الفطر في العالم العربي.. أجواء تسودها التكبيرات والبهجة والتهاني

أدى الملايين، صلاة عيد الفطر، الجمعة، في عدد من الدول العربية، وسط مشاركة القادة وكبار المسؤولين، وسط أجواء إيمانية وفرحة.

ففي فلسطين، أدى نحو 120 ألف مصل صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية، وسط تكبيرات، وتوزيع الحلوى على المصلين.

كما أدى آلاف الفلسطينيين صلاة العيد في قطاع غزة، وسط أصوات التكبيرات، وتقديم التهاني وتوزيع الحلوى على المصلين والهدايا للأطفال.

وفي مصر، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولون رفيعو المستوى صلاة عيد الفطر في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة، بخلاف ملايين أدوا الصلاة ذاتها في ساحات ومساجد المحافظات الـ27 وسط أجواء احتفالية.

أما في الأردن، صلى الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، صلاة عيد الفطر في مسجد الحرس الملكي في العقبة.

فيما أدى الأردنيون صلاة عيد الفطر في مختلف المساجد والمصليات التي حددتها وزارة الأوقاف في جميع المحافظات، ومن بينهم آلاف حضروها في مصلى داخل مدينة "الحسين للشباب"، وسط العاصمة عمان.

وأكدت خطبة العيد، والتي عممتها وزارة الأوقاف على خطبائها بالبلاد، على استذكار أهل بيت المقدس وعدم نسيان المسجد الأقصى والدعاء بثبات المقدسيين.

وفي الشمال السوري، اكتظت مساجد وساحات المناطق المحررة بالمصلين لأداء صلاة عيد الفطر.

وحث خطباء المساجد في خطبة العيد على الأخوة والحفاظ على أجواء الأمن والاستقرار، داعين بالرحمة لمن فقدوا حياتهم وإعانة الفقراء والمحتاجين والمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وفي موريتانيا، أدى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وكبار المسؤولين بالدولة، صلاة عيد الفطر، برحاب الجامع العتيق في العاصمة نواكشوط، وسط خطبة حثت على عظمة هذا العيد وما فيه من فرحة وسرور، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وأدى الموريتانيون الصلاة في المساجد والساحات العامة بالعاصمة ومختلف ولايات البلاد في جو ديني تملأه الفرحة الغامرة.

وفي اليمن، أدى ملايين اليمنيين، الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد والساحات العامة بعموم المحافظات، بمشاركة مسؤولين، وسط أجواء فرح بالعيد الذي يشهد تهدئة نسبية بالبلاد رغم منغصات تداعيات الحرب التي اندلعت منذ نحو تسع سنوات.

وفي الصومال، أدى الرئيس حسن شيخ محمود ، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد التضامن في العاصمة مقديشو، مقدما التهاني للشعب ومناشدا بالتراحم والتعاطف بينهم لتعم الفرحة بين الجميع، وفق وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

يشلر إلى أن 18 دولة عربية حل فيها عيد الفطر اليوم الجمعة، أبرزها السعودية، بينما تحتفي به السبت، 3 دول هي سلطنة عمان، ليبيا والمغرب.