المغرب وسلطنة عمان وليبيا يحتفلون بأول أيام العيد

أدى المغاربة اليوم السبت صلاة العيد فيما توافد آلاف المواطنين على المساجد بالرباط والمصليات بمدينة سلا وغيرها من المدن.

وفي جو من الفرح، اختار مواطنون ارتداء اللباس التقليدي لأداء صلاة العيد، رفقة أطفالهم الصغار، بينما تولت لجان شعبية تنظيم جموع المصلين بتخصيص جهات للذكور وأخرى للإناث.

وفي مصليات مدينة فاس العاصمة الدينية والروحية شمالي البلاد التي تضم جامعة القرويين الأقدم في العالم، توافد المواطنون على المصليات لأداء صلاة العيد، في جو من السعادة والإخاء.

وكما هو الحال في العالم العربي، يطلق المغاربة اسم ‫"العيد الصغير" على عيد الفطر، و"العيد الكبير" على عيد الأضحى، حيث تجتمع العائلات مع بعضها، ويحرص كثير من المواطنين على العودة إلى مسقط رأسهم في مدنهم الأصلية.

وتحتفل السبت، المغرب وسلطنة عمان وليبيا باليوم الأول من عيد الفطر، بينما يحل اليوم الثاني منه في بقية الدول العربية.