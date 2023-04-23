أنقرة تجلي مواطنيها من السودان الأحد

أعلنت السفارة التركية لدى الخرطوم، أنها ستجلي اليوم الأحد مواطنيها الراغبين في مغادرة السودان على خلفية الاشتباكات العسكرية بالبلاد.

وقالت السفارة في بيان السبت، إنها ستجلي مواطنيها الأحد براً إلى بلد ثالث تمهيداً لإعادتهم إلى تركيا.

ودعت مواطنيها لاتخاذ بعض التحضيرات بما يتناسب مع الرحلة التي من المتوقع أن تستمر حوالي 22 إلى 24 ساعة، مثل الملابس والأحذية المريحة، وحيازة حقائب لا يتجاوز وزنها 8 كلغ بما في ذلك الماء والطعام، فضلاً عن اصطحاب جوازات السفر والهويات.

وحددت السفارة نقاط تجمع في العاصمة مع مواعيد الانطلاق، مطالبة المواطنين بالتواجد في المكان والزمان المحددين.

كما دعت مواطنيها لمتابعة حسابات السفارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات تطبيق "واتس آب" عن كثب.

تشاوش أوغلو يبحث التطورات في السودان

في سياق متصل، بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، السبت، مع نظيره السوداني علي الصادق، آخر المستجدات في البلد العربي وإجلاء الأتراك منه على خلفية الاشتباكات العسكرية.

وذكرت الخارجية التركية في بيان، أن مباحثات تشاوش أوغلو والصادق جاءت خلال اتصال هاتفي.

والسبت، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

ومساء الجمعة، أعلن الجيش السوداني في بيان، موافقته على هدنة لمدة 3 أيام، وذلك بعد ساعات من إعلان "قوات الدعم السريع" موافقتها على هدنة من القتال الذي أودى بحياة 413 شخصاً منذ اندلاعه في 15 أبريل/ نيسان الجاري، وفق منظمة الصحة العالمية.