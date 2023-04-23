اتهم الجيش السوداني، الأحد، قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية بارتكاب عدة "اعتداءات" على بعثات دبلوماسية أجنبية في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

وذكر الجيش في بيان، أن "الدعم السريع" قامت "بالاعتداء اليوم على موكب إخلاء أفراد السفارة القطرية المتجه إلى بورتسودان شرقي السودان، وقامت بنهب أموالهم وجميع حقائبهم وهواتفهم النقالة".

وأضاف: "تمت سرقة السيارة الدبلوماسية الخاصة بالسفير الماليزي أثناء تسوقه بعد إنزاله من عربته وهروبهم بها والاعتداء على موكب السفارة الفرنسية بإطلاق النار مما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإخلاء".

وتحدث البيان عن "إصابة أحد الفرنسيين بعيار ناري من قناص إضافة إلى مهاجمة مقر البعثة في بري (وسط الخرطوم)".

ولم يصدر على الفور تعليق من البعثات الأجنبية المذكورة و"الدعم السريع" على ما أورده الجيش السوداني.

وبدأت السبت، عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، حيث أعلنت الخارجية السعودية في بيان، تنفيذها "عملية إجلاء من السودان شملت 91 سعودياً، و66 أجنبياً من 12 دولة، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون".

ويأتي ذلك، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

تبادل الاتهامات بخرق الهدنة

في السياق، تبادل الجيش السوداني، الأحد، وقوات "الدعم السريع" الاتهامات بارتكاب خروقات في اليوم الأخير للهدنة المعلنة بينهما بمناسبة عيد الفطر.

ومساء الجمعة، أعلن الجيش السوداني في بيان موافقته على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام، بعد ساعات من إعلان "الدعم السريع" موافقتها على هدنة للقتال الذي أودى بحياة 413 شخصا بين 15 و21 أبريل/ نيسان الجاري، وفق بيان لمنظمة الصحة العالمية.

واتهمت "الدعم السريع"، الأحد، الجيش السوداني باختراق الهدنة بضرب قواتها في حي كافوري (شمالي العاصمة الخرطوم).

وقالت في بيان، إن الجيش السوداني "قام بضرب قوات الدعم السريع بمنطقة كافوري بالطيران وشمل الاعتداء منازل المواطنين مما أدى الى مقتل وإصابة العشرات".

ومن جانبه، قال الجيش السوداني، السبت، إن قوات "الدعم السريع" قامت "بمواصلة انتهاكات الهدنة بقصف عشوائي بالمدافع وسقوط مقذوفات على مناطق سكنية".

وقال الجيش في بيان: "تواصلت خلال اليوم (السبت) انتهاكات المتمردين للهدنة المعلنة، وتتمثل باستمرار أعمال القناصة من على البنايات المطلة على محيط القيادة العامة (وسط الخرطوم) ومناطق متفرقة بجنوب الخرطوم والخرطوم بحري (شمال شرق العاصمة)".

والسبت، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

يشار إلى أن "قوات الدعم السريع" تشكلت، عام 2013، لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور غربي السودان، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.