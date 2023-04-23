سفينة "تي سي جي أناضول" التركية تغادر إسطنبول

غادرت سفينة "تي سي جي أناضول" (TCG ANADOLU) الحربية تركية الصنع، ميناء سراي بورنو في إسطنبول، الأحد، بعد أسبوع على إتاحة زيارتها للمواطنين.

ورست السفينة بالميناء في 16 أبريل/ نيسان الجاري، لتبدأ باستقبال زوارها من المواطنين اعتباراً من الاثنين 17 أبريل، وذلك بعد أيام من إدخالها الخدمة وتسليمها للبحرية التركية التي ضمتها لأسطولها كأكبر سفينة حربية محلية الصنع.

ومن المقرر أن تعبر السفينة الحربية مضيق البوسفور بإسطنبول وتحيي المواطنين بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية الذي يصادف 23 أبريل/ نيسان من كل عام.

ويبلغ طول حاملة الطائرات "تي سي جي أناضول" 231 متراً وعرضها 32 متراً والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوغراما، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وتستطيع السفينة حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى مسطحها يمكن استيعاب 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها إلى طاقم قوامه 1223 فرداً.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شارك في مراسم تسليم حاملة الطائرات السفينة "تي سي جي الأناضول" إلى قيادة القوات البحرية التركية، في 11 أبريل الجاري.

وأشادأردوغان، في كلمة له، بسفينة تي سي جي أناضولو "TCG Anadolu" محلية الصنع مشيراً أنها تتمتع بمواصفات تمكنها عند الضرورة من القيام بعمليات عسكرية وإنسانية في كل مكان حول العالم.