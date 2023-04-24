إصابة 5 إسرائيليين في عملية دهس بالقدس

أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، مساء الاثنين، بإصابة 5 إسرائيليين، حالة أحدهم خطيرة، في عملية دهس، قرب سوق "محانيه يهودا" بالقدس الغربية.

وقالت هيئة الإسعاف، إن من بين الجرحى رجل في السبعينيات من عمره، أصيب بجروح وصفت بـ"الخطيرة"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضافت أن امرأة في الثلاثينيات من عمرها أصيبت بجروح "متوسطة"، فيما وصفت جراح 3 رجال آخرين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 50 عاما بـ"الطفيفة".

وبحسب المصدر ذاته، تم نقل المصابين إلى مستشفى "هداسا عين كارم" و"شعاري تسيديك" بالقدس.

من جانبها، قالت الشرطة، إن "تحقيقاً أولياً في الحادث كشف أن سائق السيارة صدم في البداية أحد المشاة بينما كان يعبر الشارع، ثم استمر بدهس مشاة آخرين حتى ارتطام السيارة بأحد الجدران.

وذكرت أنه "تمت تصفية منفذ الهجوم، وهو فلسطيني من سكان بيت صفافا بالقدس الشرقية، برصاص مدني إسرائيلي تصادف وجوده بمكان الحادث".

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "منفذ الهجوم يدعى حاتم نجمة، وهو متزوج وأب لـ5 أطفال من دون خلفية أمنية، لكن لديه سجل نفسي"، في إشارة إلى أنه كان يعاني مرضاً نفسياً.

بدوره، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة له بمناسبة بدء الاحتفال بـ"يوم الذكرى": "قبل بضع دقائق جرت محاولة أخرى لقتل مواطنين إسرائيليين في القدس".

وأضاف في كلمة متلفزة بالقدس: "تأتي هذه الهجمات اعتقاداً منهم أن بإمكانهم اجتثاثنا من هنا، ولو كان باستطاعتهم لقتلونا كلنا، لكنهم ليسوا قادرين علينا ونحن قادرون عليهم"، وفق تعبيره.

و"يوم الذكرى" يحتفل فيه الإسرائيليون بذكرى الجنود الذين قتلوا في المعارك التي خاضتها إسرائيل، ويوافق هذا العام يوم 25 أبريل/ نيسان.

فيما تحتفل إسرائيل بذكرى ما يسمى "يوم الاستقلال" ويؤرخ لذكرى تأسيس الدولة على أنقاض الأرض العربية عام 1948، وهو ما يطلق عليه الفلسطينيون "يوم النكبة"، ويوافق وفق التقويم العبري هذا العام يوم 26 أبريل.