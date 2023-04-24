موسكو تستضيف اجتماعاً لوزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وسوريا وإيران

قال وزير الدفاع خلوصي أقار اليوم الاثنين إن وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وسوريا وروسيا وإيران سيجتمعون غداً الثلاثاء في موسكو، فيما تتخذ أنقرة ودمشق خطوات تدريجية لتعزيز المشاركة.

وقال أقار "هدفنا هو حل المشاكل من خلال المفاوضات وضمان أن يسود السلام والهدوء المنطقة بأسرع ما يمكن".

وكرر أن وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا وسوريا اجتمعوا في 28 ديسمبر، حيث تم الاتفاق على استمرار مثل هذه الاجتماعات.

"وفي وقت لاحق تم تبادل وجهات النظر حول مشاركة إيران في هذه اللقاءات. ووافقت السلطات المختصة على ذلك".

وأكد أقار أن أنقرة تتوقع "تطورات إيجابية" بعد اجتماع الغد.

وقال إن تركيا حاسمة في حربها ضد الإرهاب وفي مواجهة المزيد من الهجرة وعودة السوريين من تركيا بأمان وطوعية.

"لدينا إخوة وأخوات سوريون نجتمع معهم، سواء كانوا في تركيا أو سوريا. واتخاذ أي قرار من شأنه أن يعرضهم للخطر أمر غير وارد". وأضاف "نحن نتبع سياسة واضحة جدا في هذا الصدد".

وأثمرت الجهود الروسية الطويلة الأمد لفتح قناة حوار بين تركيا ونظام بشار الأسد العام الماضي، حيث التقى وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا ونظام الأسد في موسكو.

أي تطبيع بين أنقرة ودمشق من شأنه أن يعيد تشكيل الساحة السورية التي تشهد صراعات مسلحة من عشر سنوات. كان الدعم التركي ضروريًا للحفاظ على المعارضة السورية المعتدلة في موطئ قدمها الإقليمي الأخير المهم في الشمال الغربي بعد أن استعاد الأسد أجزاء كبيرة من البلاد، بمساعدة روسيا وإيران.

لكن نظام الأسد يطالب بإنهاء الوجود التركي على الأراضي السورية.

منذ عام 2016، أطلقت أنقرة ثلاث عمليات ناجحة لمكافحة الإرهاب عبر حدودها في شمال سوريا لمنع تشكيل ممر إرهابي وتمكين التوطين السلمي للسكان: درع الفرات عام 2016، وغصن الزيتون عام 2018 ونبع السلام عام 2019.

وقد سيطر الجناح السوري لتنظيم بي كي كي الإرهابي، واي بي دي، على جزء كبير من شمال شرق سوريا بعد انسحاب قوات الأسد عام 2012، بدعم أمريكي فاضح.

أعرب المسؤولون الأتراك عن أن أنقرة ودمشق يمكن أن تتعاونا لعودة اللاجئين السوريين في تركيا وجهود مكافحة الإرهاب حيث لا يزال بي كي كي/واي بي دي يسيطر على جزء كبير من شرق الدولة التي مزقتها الحرب، مما يجعل من المستحيل على الأسد تحقيق وحدة أراضي.

يحدث هذا وسط استمرار التطبيع بين النظام والعالم العربي.