مصرع 15 سورياً في اشتباكات السودان

قتل 15 سورياً جراء الاشتباكات الجارية في السودان بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، بحسب تصريحات للقائم بالأعمال في سفارة النظام السوري لدى الخرطوم بشر الشعار، اليوم الأربعاء.

ونقلت إذاعة "شام إف إم" السورية (الخاصة) عن الشعار قوله، إنه "لا توجد إحصائيات دقيقة للضحايا السوريين جراء اشتباكات السودان لكن آخرها يشير إلى مقتل 15 شخصاً، دون وجود إصابات".

وأوضح أن "أياً من طرفي النزاع (الجيش السوداني والدعم السريع) لم يعترض سبيل قوافل الإجلاء حيث غادرت آلاف مؤلفة وليس هناك جدول محدد للإجلاء".

وأضاف: "لن نترك السودان حتى مغادرة آخر سوري يريد الرحيل وسنتابع عملنا في حال آلت الأمور إلى التهدئة".

ووفق القائم بالأعمال، فإن الجالية السورية في السودان "تبلغ نحو 30 ألف شخص".

والسبت، بدأت عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السودانية، مقتل 460 شخصاً وإصابة 4 آلاف و63 آخرين منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع".