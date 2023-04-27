وزارة الخارجية السودانية: لا تفاوض مع قوات الدعم السريع

شددت وزارة الخارجية السودانية أنه لا تفاوض مع "المتمردين" (قوات الدعم السريع)، وقالت في بيان، الخميس، إن "المتمردين مستمرون في التعدي على ممتلكات المواطنين والدبلوماسيين".

وأشارت إلى "استمرار مليشيا قوات الدعم السريع في خروقاتها للهدنة المعلنة وتعدياتها على أرواح وممتلكات المواطنين واتخاذهم كدروع بشرية والاعتداء على المقار الدبلوماسية وقتل الدبلوماسيين، بجانب الاعتداء على المستشفيات والمراكز الصحية وتدمير البنية التحتية للبلاد في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والأعراف الدولية".

وأكدت على "عدم صحة ما تروج له بعض الجهات بقبول القوات المسلحة (الجيش) الدخول في تفاوض مع قوات الدعم السريع"، مشددة على أنه "لا خيار للمتمردين سوى الاستسلام أو الفناء".

ومع الساعة الأولى من الجمعة تنتهي هدنة 72 ساعة.

وأعلن الجيش مساء الأربعاء، موافقة مبدئية على مشاركة ممثل عنه في مباحثات مرتقبة بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان، برعاية الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) للتفاوض حول مبادرة لتمديد الهدنة 72 ساعة إضافية، فيما تلتزم "الدعم السريع" الصمت حيال هذه المبادرة حتى الساعة 13.00 (ت.غ).