وزير الخارجية اللبناني: اتفاق إيران والسعودية مهم للسلام في المنطقة

قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، الخميس، إن اتفاق إيران والسعودية "مهم للسلام في المنطقة و نتمنى أن يأتي الخير إلى لبنان بعده"، مشيراً إلى أن "عدم الخلاف في المنطقة يُفيد لبنان".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية اللبناني مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في وزارة الخارجية اللبنانية بيروت في إطار زيارة للوزير الإيراني تستمر يومين.

وأضاف بوحبيب، أن الوزير عبد الليهيان " أطلعنا على الاتفاق الإيراني - السعودي ونأمل أن يأتي الخير إلى لبنان ومتفائلون بأي اتفاق مع دول الجوار".

وشدد الوزير اللبناني على أن اتفاق إيران والسعودية "مهم للسلام في المنطقة".

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، بعد مباحثات برعاية الصين.

من جهته قال عبد اللهيان: "قمنا بإجراء مشاورات حول القضايا الثنائية والوضع الداخلي في لبنان والوضع الإقليمي ونحن نشجع جميع الجهات على تسريع العملية الانتخابية الرئاسية والسياسية في هذه الدولة المهمة".

ولفت إلى أن "المسؤولين في لبنان وكافة الأحزاب لها القدرة والكفاءة اللازمة للتوصل إلى اتفاق وإجماع بشأن انتخاب رئيس للجمهورية".

وأشار عبد اللهيان، إلى أن إيران "ستدعم أي انتخاب وأي اتفاق يحصل بين جميع الجهات في لبنان بشأن انتخاب رئيس للبلاد، وندعو كافة الاطراف الأجنبية إلى دعم هذا الانتخاب اللبناني دون أي تدخل في الشأن الداخلي".

وأوضح أنه ناقش مع الوزير اللبناني مواضيع أخرى ومنها الاتفاق الايراني السعودي وآخر التطورات في أوكرانيا وأفغانستان والسودان وليبيا".

ووصل عبد اللهيان بيروت الأربعاء، ويلتقي خلال الزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وامين عام حزب الله حسن نصرالله.