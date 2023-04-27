وفاة لاجئ سوري وإصابة آخرين في حريق بمخيم الزعتري في الأردن

توفي لاجئ سوري، الخميس، وأصيب 3 آخرون، في حريق شبّ في مخيم الزعتري في محافظة المفرق شمال شرق الأردن.

جاء ذلك وفق بيان لمتحدث مديرية الأمن العام الأردني، العقيد عامر السرطاوي.

وذكر السرطاوي أن "كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت صباح اليوم (الخميس) مع حريق شب في كرفانين (بيوت متنقلة) داخل مخيم الزعتري".

وأفاد أن الحريق "نتج عنه وفاة شخص (لم يحدد هويته وعمره) نتيجة تعرضه لحروق مختلفة بالجسم، وإصابة 3 آخرين".

وبحسب السرطاوي "عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه، بينما تولّت فرق الإسعاف إخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى مستشفى العون".

وأوضح أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق".

مخيم "الزعتري" أكبر مخيمات اللجوء الخاصة بالسوريين في الأردن، ويضمّ نحو 80 ألف لاجئ سوري.

ويرتبط الأردن مع جارته الشمالية سوريا بحدود طولها 375 كلم، ما جعل المملكة من بين الدول الأكثر استقبالا للسوريين، بعدد بلغ مليون و300 ألف شخص، نصفهم فقط يحملون صفة "لاجئ".‎