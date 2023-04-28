الاشتباكات مستمرة في السودان وسط حركة نزوح وإجلاء دولية

دوت انفجارات عنيفة وإطلاق نار في أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم وأم درمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، رغم تمديد الهدنة الهشة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

جاء التصعيد بعد ساعات من موافقة الجانبين على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة، على ما يبدو للسماح للحكومات الأجنبية باستكمال إجلاء مواطنيها.

الهدنات القصيرة المتعددة لم توقف القتال، لكنها خلقت ما يكفي من الهدوء لعشرات الآلاف من السودانيين للفرار إلى مناطق أكثر أمانا وللدول الأجنبية لإجلاء الآلاف من مواطنيها برا وجوا وبحرا. يوم الجمعة، ظلت الهدنة هشة.

قالت وزارة الدفاع التركية إن "أسلحة خفيفة أطلقت" على طائرة سي -130 كانت متوجهة إلى وادي صيدنا، على بعد حوالي 22 كيلومترا (14 ميلا) شمال الخرطوم، لإجلاء مدنيين أتراك.

وقالت الوزارة في تغريدة إن الطائرة هبطت بسلام ولم يصب أي فرد. ألقى الجيش السوداني باللوم على قوات الدعم السريع في إطلاق النار على الطائرة التركية. لم يصدر تعليق فوري من القوة شبه العسكرية.

أفاد سكان باندلاع اشتباكات عنيفة في حي كافوري الراقي بالخرطوم، حيث استخدم الجيش في وقت سابق طائرات حربية لقصف قوات الدعم السريع، في المنطقة.

كما وردت أنباء عن اشتباكات حول مقر قيادة الجيش والقصر الجمهوري والمنطقة القريبة من مطار الخرطوم الدولي. وهذه المناطق هي بؤر اشتعال منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل / نيسان.

قال عبد الله، أحد سكان حي كفوري، "يسمع دوي انفجارات عنيفة وإطلاق نار متواصل في شوارع كافوري".

في أم درمان، المدينة التي تقع على طول نهر النيل قبالة العاصمة الخرطوم، أفادت مجموعة احتجاجية بوقوع "انفجارات مستمرة" في منطقة كرري في وقت مبكر من الجمعة. ودعت سكان المنطقة إلى التحلي باليقظة. وزعمت قوات الدعم السريع أن طائرات الجيش قصفت مواقعها في أم درمان وجبل أولياء جنوب الخرطوم. في غضون ذلك، اتهم الجيش قوات الدعم السريع ببدء الهجوم.

الصراع على السلطة بين الجيش السوداني، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح برهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وجه ضربة قاسية لآمال السودان في التحول الديمقراطي.

وصل الجنرالان المتنافسان إلى السلطة بعد انتفاضة مؤيدة للديمقراطية أدت إلى الإطاحة بالرئيس القوي السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019. في عام 2021، تعاون الجنرالان للاستيلاء على السلطة في انقلاب أطاح بإدارة عسكرية-مدنية مدعومة من الغرب.

أدى القتال إلى مزيد من الفوضى في البلاد، وخاصة عاصمتها، حيث يبحث عشرات الآلاف عن الأمان في أماكن أخرى. واتجه الكثيرون إلى الحدود الشمالية مع مصر، أو إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر. يعيش أولئك الذين بقوا في العاصمة في ظروف متدهورة بسرعة، ومعظمهم محاصرون داخل منازلهم منذ أيام وسط الاشتباكات. وأصبحت هناك ندرة في الغذاء والماء والخدمات الأخرى، وانقطعت الكهرباء في كثير من أنحاء الخرطوم والمدن الأخرى.

نظام الرعاية الصحية على وشك الانهيار مع خروج عشرات المستشفيات من الخدمة بسبب الهجمات ونقص الموظفين أو الكهرباء. اضطرت وكالات الإغاثة المتعددة إلى تعليق العمليات وإجلاء معظم موظفيها إلى خارج البلاد.

قتل ما لا يقل عن 512 شخصا، بينهم مدنيون ومقاتلون، في السودان منذ 15 أبريل/نيسان، وأصيب 4200 آخرون، وفقا لوزارة الصحة السودانية. وسجلت نقابة الأطباء، التي تتابع الخسائر في صفوف المدنيين، مقتل ما لا يقل عن 303 مدنيا و1848 جريحا.