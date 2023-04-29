إسرائيل تقصف محيط مدينة حمص وسط سوريا

تسبب قصف جوي إسرائيلي في محيط حمص وسط سوريا بإصابة ثلاثة أشخاص ليل الجمعة السبت، حسب وسائل إعلام رسمية سورية.

وذكرت وكالة أنباء النظام السورية (سانا) أنه "حوالى الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة من فجر اليوم (السبت)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

وأكدت أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، مشيرا إلى أن القصف أدى إلى "إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "صواريخ إسرائيلية دمرت مستودعا للذخيرة تابعا لحزب الله اللبناني في مطار الضبعة العسكري في ريف حمص".

وقال إن "دوي انفجارات عنيفة سُمع نتيجة انفجار الذخائر المخزنة في المستودع، كما شوهدت النيران مشتعلة في الموقع، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت صرح في وقت سابق من هذا الشهر أن بلاده لن تسمح "للإيرانيين وحزب الله بإلحاق الأذى بنا. لم نسمح لهم بذلك في الماضي ولن نسمح بذلك الآن أو في أي وقت في المستقبل".

وهذا سابع قصف اسرائيلي على سوريا منذ مطلع نيسان/أبريل الحالي بحسب المرصد.

في 2 نيسان/أبريل نفذت إسرائيل ضربات مماثلة على منشأة لحزب الله في منطقة مطار الضبعة ما أسفر عن مقتل مقاتلين موالين لإيران وإصابة خمسة جنود حسب المرصد.

ولم تتبن إسرائيل تنفيذ أي ضربات في سوريا حيث شنّت خلال سنوات النزاع مئات الضربات الجوية التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل التصدي لمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.