الأمم المتحدة: تجدد التركيز على سوريا قد يعيد إحياء جهود السلام

أدت التطورات الدبلوماسية الأخيرة إلى "منعطف مهم محتمل" في الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية في سوريا، وفقًا لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا.

وقال غير بيدرسن لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس "هذا الاهتمام المتجدد بسوريا مهم للغاية إذا كان بإمكانها أن تعمل كقاطع دارة وأن تطلق العنان للجهود المتوقفة منذ فترة طويلة لدفع العملية السياسية إلى الأمام".

وقال إنهم شهدوا اهتمامًا دبلوماسيًا متجددًا بسوريا في أعقاب زلزال 6 فبراير، في إشارة إلى لاعبي أستانا - روسيا وتركيا وإيران - وانفتاحات جديدة للمشاركة بين الدول العربية والنظام السوري.

بعد 6 فبراير، وافق رئيس النظام بشار الأسد على فتح معابر حدودية إضافية للمساعدات الدولية للعبور من تركيا إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة، بينما خففت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بعض عقوباتها على دمشق.

في الأسابيع الأخيرة، أرسلت المملكة العربية السعودية، التي كانت تدعم مجموعات المعارضة السورية التي تقاتل للإطاحة بالأسد، وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان إلى دمشق للمرة الأولى منذ قطع المملكة علاقاتها مع نظام الأسد قبل أكثر من عقد. واستعاد الأسد، بمساعدة حليفيه الرئيسيين إيران وروسيا، السيطرة لاحقًا على جزء كبير من سوريا، وقالت السعودية في الأشهر الأخيرة إن عزله لم يكن مجديًا.

وقال بيدرسن "مع تجدد الاهتمام بسوريا، ولا سيما من بلدان المنطقة، يمكن أن يساعد ذلك جهودنا في دفع حل سياسي لهذا الصراع بما يتماشى مع القرار 2254".

"ولكن من أجل هذا الاهتمام المتجدد للمساعدة في إطلاق التقدم، سيتعين على العديد من الجهات الفاعلة اتخاذ خطوات ملموسة، وليس مجرد مجموعة واحدة من الجهات الفاعلة."

وقالت ليزا دوغتن المسؤولة في وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إن الحجم الحالي للاحتياجات الإنسانية في سوريا "غير مسبوق" وإن الزلازل التي وقعت في السادس من فبراير/شباط تسببت في مزيد من الموت والدمار لأجزاء من شمال سوريا انهكت بالفعل أكثر من عقد من الحرب الأهلية.

وقالت: "حتى قبل الزلزال، كان 15.3 مليون شخص - أكثر من نصف إجمالي السكان - بحاجة إلى مساعدة إنسانية ودعم حماية. وأخشى أن هذا العدد سيتزايد".

"احتياجات الحماية التي أثارتها الزلازل هائلة".

كما أشار السفير التركي لدى الأمم المتحدة سادات أونال إلى تزايد الدلائل على وجود اتجاه نحو مشاركة أكبر في المنطقة في أعقاب الكارثة.

وقال: "نعتقد أن كل مبادرة مهمة وقيمة، بقدر ما هي جزء لا يتجزأ من نهج شامل ومنسق لإيجاد حلول قابلة للتطبيق للمشاكل القائمة من خلال عملية سياسية ذات مصداقية".

وأضاف: "نأمل أن يفتح ذلك نافذة من الفرص، ويمكن لجميع أصحاب المصلحة اغتنامها ''.

التقارب التركي السوري

صيغة أستانا هي عملية سلام انطلقت عام 2017 لإقرار وقف إطلاق النار والسيطرة على النزاعات في سوريا. يجتمع المسؤولون من جميع الأطراف، أنقرة وموسكو وطهران ودمشق، بشكل دوري للتشاور حول حل ومعالجة القضايا العامة في الدولة التي مزقتها الحرب ولكن دون جدوى.

كما أدى ذوبان الجليد في العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد الزلازل إلى قلب التوازن الإقليمي في اتجاه أكثر إيجابية. ومع سعي موسكو لفتح قناة حوار بين تركيا ونظام الأسد، اجتمع وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في الدول الأربع مرتين في الأشهر الستة الماضية.

وإن أي تطبيع بين أنقرة ودمشق من شأنه أن يعيد تشكيل الحرب السورية منذ أن كان الدعم العسكري والتكتيكي التركي ضروريًا للحفاظ على المعارضة السورية المعتدلة في موطئ قدمها الإقليمي الأخير المهم في الشمال الغربي. وأشار الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه إلى أنه قد يجتمع مع الأسد لتخفيف التوتر. ومع ذلك، فقد اشترط الأسد محادثات رفيعة المستوى لأجل إنهاء الوجود التركي في الأراضي السورية.

تمتلك أنقرة الآلاف من القوات في شمال سوريا حيث تقاتل الجماعات الإرهابية مثل تنظيم بي كي كي وفرعه المحلي واي بي جي، والتي غالبًا ما تهاجم الأراضي التركية والسكان المحليين. ويسيطر هؤلاء الإرهابيون على جزء كبير من المنطقة، بما في ذلك الموارد الطبيعية السورية مثل آبار النفط في المحافظات الشمالية الشرقية، منذ انسحاب قوات الأسد في عام 2012، وهو ما يمثل عقبة ملحوظة أمام تحقيق وحدة الأراضي في البلاد.

في الآونة الأخيرة، اجتمع وزراء دفاع أربع دول في موسكو لإجراء محادثات وصفت بأنها "مثمرة وإيجابية".

وقال وزير الدفاع خلوصي أقار للصحفيين يوم الأربعاء "كالعادة، أكدنا أننا نحترم حقوق سيادة سوريا وسلامة أراضيها وأن السبب الوحيد لوجودنا في سوريا هو محاربة المنظمات الإرهابية بما في ذلك بي كي كي/واي بي جي".

وأشار إلى أن العودة الآمنة للنازحين السوريين كانت على جدول الأعمال أيضًا، مشيرًا إلى أن أنقرة ودمشق يمكن أن تتعاونا في هذا الشأن.