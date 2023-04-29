الرئيس العراقي يزور طهران بدعوة من نظيره الإيراني

وصل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، السبت، إلى طهران حيث ناقش مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي العلاقات الثنائية، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وذكرت الوكالة، أن رشيد الذي يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى "فور وصوله إلى مجموعة قصور سعد أباد التاريخية شمال طهران أجرى مباحثات مشتركة مع الرئيس الإيراني".

ونقلت عن رشيد تأكيده في تصريحات صحفة، "ترابط العراق مع إيران بعلاقات مشتركة".

وشدد على "ضرورة مراعاة طهران لحصة العراق المائية".

ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضا متواصلا في الموارد المائية، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.

وتأتي الزيارة تلبيةً لدعوة رسمية سابقة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وتشمل لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

ويضم الوفد المرافق لرشيد، وفق الوكالة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، ووزير الموارد المائية عبد عون ذياب، ومستشار الامن القومي قاسم الأعرجي، إضافة إلى عدد من المستشارين وكبار المسؤولين.

كان في استقبال رئيسي وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، ومساعدة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لشؤون المرأة والأسرة أنسية خزعلي.

وترغب بغداد في تعزيز وتقوية علاقاتها الاقتصادية والأمنية والمائية مع دول الجوار وبالأخص طهران.