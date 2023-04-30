وزراء خارجية عرب يجتمعون في عمّان مع نظيرهم بالنظام السوري

أعلنت الخارجية الأردنية، الأحد، أن العاصمة عمّان ستستضيف، غداً الاثنين، اجتماعا لـ4 وزراء خارجية عرب مع نظيرهم لدى النظام السوري فيصل المقداد.

وذكرت الخارجية الأردنية في بيان، "يستضيف الأردن، غداً الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية".

وأوضحت أن "الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 إبريل/ نيسان 2023"، وذلك "للبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية، وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية"، وفق البيان.

تجدر الإشارة إلى أن "اجتماع جدة بحث جهود حل أزمة سوريا وعودتها لمحيطها العربي"، وفق بيان للخارجية السعودية حينها.

ويأتي الاجتماع مع تنامي التوجه الرسمي لدى دول عربية، لإعادة سوريا لمحيطها العربي، وذلك بعد زيارتين أجراهما وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، إلى جدة والقاهرة في أبريل/ نيسان الجاري، لأول مرة منذ 2011، ووسط بدء إجراءات سعودية لإعادة الخدمات القنصلية مع دمشق.

وتم تجميد عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية عام 2011، على خلفية قمع النظام للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.

وتأتي تلك التطورات قبيل نحو 3 أسابيع من انعقاد القمة العربية في الرياض في 19 مايو/ أيار 2023.