إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة

أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء الاثنين، خلال مواجهات، جنوبي الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن مواطناً أصيب بالرصاص الحي في القدم، وكما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمالي مدينة الخليل.

فيما أفاد شهود، لوكالة الأناضول، بأن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوة من جيش الاحتلال على مدخل المخيم.

وأشار الشهود إلى أن "القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع".

والاثنين، استشهد فلسطيني وأصيب 8 آخرون، خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم عَقْبة جبر بمدينة أريحا، شرقي الضفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ شهور تزداد حدة التوتر في أنحاء الضفة الغربية، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة للبلدات فيها.