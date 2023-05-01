بدء التصويت في الانتخابات التركية بالدوحة

بدأت الجالية التركية في قطر، الاثنين، التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.

وانطلقت في مقر سفارة أنقرة بالدوحة عملية الاقتراع عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (ت.غ +3) وتستمر حتى التاسعة مساءً، وفق وكالة الأناضول.

وبإمكان الناخبين المسجلين لدى السفارة البالغ عددهم 10 آلاف و868 ناخباً تركياً الإدلاء بأصواتهم حتى السابع من مايو/ أيار الجاري.

وقال السفير التركي لدى الدوحة مصطفى كوكصو: "نولي أهمية لمشاركة مواطنينا المغتربين في الحياة السياسية في بلادنا من خلال التصويت في مناطق إقاماتهم".

وأضاف كوكصو: "سيتمكن مواطنونا المغتربون من التصويت في الخارج للمرة السادسة، في الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية الثامنة والعشرين".

وتابع: "عندما صوت مواطنونا في الخارج لأول مرة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2014، كانت نسبة المشاركة 18.94 بالمئة، وفي الانتخابات التي أجريت في 2018 ارتفعت نسبة المشاركة إلى 50.09 بالمئة"،مرجحاً أن تزيد النسبة في الانتخابات الحالية.

وأردف السفير التركي بالدوحة: "اتخذنا جميع التدابير اللازمة لضمان إدلاء المواطنين بأصواتهم في أمان وطمأنينة في ظل أفضل الظروف".

وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي بدأت عملية التصويت في الانتخابات، للأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج حدود تركيا.

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو الجاري، لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.