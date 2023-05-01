طلاب عرب يتألقون في منافسات مهرجان "تكنوفيست" بإسطنبول

تألق طلاب عرب بالجامعات التركية، بمنافسات مسابقات مهرجان تكنوفيست في إسطنبول، من خلال تقديم ابتكارات برزت بين أفضل المشاركات.

وقال عبادة شحادة، قائد فريق "بريلرز" من قسم "هندسة تحكم وأتمتة" بجامعة "يلدز" التقنية، إنهم "فريق مكوّن من 5 أشخاص وشاركوا بابتكار جديد هو عبارة عن منظومة لغة برايل للمكفوفين، التي تسهل حياتهم".

وأوضح شحادة، لوكالة الأناضول، أن مشروعهم "اختير ضمن أفضل 3 مشاريع مشاركة، من بين 123 ألف مشروع تم تقديمه في هذه الفئة"، لافتًا إلى أنهم شاركوا في تكنوفيست 2022، وحصدوا المركز الرابع.

وبحسب شحادة، يهدف المشروع إلى "تسهيل عملية التعليم للكفيف من المدرسة الابتدائية إلى ما بعد الجامعة، ويتم عن طريق جهازين فيزيائيين ومنصة إلكترونية تساعد الكفيف على إتمام عملية التعليم".

وتابع: "الجانب الذي عملنا عليه أكثر هو تأسيس منصة إلكترونية تعمل على تقديم الكفيف بأفضل طريقة ممكنة، تشابه تلك المنصات المخصصة للأشخاص غير المكفوفين، وهي حاليًا الأولى من نوعها ولا يوجد لها مثيل من ناحية تقديم هذه الإمكانيات للمكفوفين".

من جانبها، أوضحت الطالبة في قسم "الهندسة الحيوية" بجامعة "يلدز" زينب رمضان، أن مشروعهم "عبارة عن نظام علاجي لمرض الزهايمر باستخدام عنصرين علاجيين وعنصرين للتوصيل".

وأشارت رمضان إلى أن العنصر العلاجي هو زيت حبة البركة الذي أثبتت الأبحاث فائدته للدماغ وعلاج التهاباته، والعنصر الثاني هو جيني ويدعى siRna، الذي يسهم في وقف إنتاج الأنزيم الذي يسبب الزهايمر.

وقالت: "من أجل إيصال هذين العنصرين اللذين تختلف خواصهما، استخدمنا عنصرين للتوصيل من مادة البلوميرات".

والخميس، انطلقت في مدينة إسطنبول التركية فعاليات النسخة السابعة لمهرجان تكنوفيست (TEKNOFEST)، الذي يعد الأكبر عالمياً في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، ليختتم فعالياته، الإثنين.

ويشرف على تنظيم المهرجان "وقف فريق التكنولوجيا التركي"، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا على أرض مطار أتاتورك بالشطر الأوروبي من إسطنبول.

وتضمّن المهرجان مسابقات وعروضاً جوية مبهرة وحفلات موسيقية وحلقات حوار وفعاليات أخرى في مجال التكنولوجيا.

واختتم مهرجان "تكنوفيست 2023" فعاليته اليوم الاثنين، وحتى نهاية يوم أمس الأحد، استقبل نحو مليوني زائر، خلال 4 أيام.