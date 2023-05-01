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وزير خارجية النظام السوري يصل الأردن للمشاركة في اجتماع تشاوري رباعي

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 01.05.2023 12:03
وزير خارجية الأردن مستقبلا نظيره في النظام السوري. 1 مايس 2023 الفرنسية وزير خارجية الأردن مستقبلا نظيره في النظام السوري. 1 مايس 2023 (الفرنسية)

استقبل وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الإثنين، نظيره في النظام السوري فيصل المقداد.

وذلك قبيل انعقاد اجتماع تشاوري، بين 4 وزراء خارجية عرب مع نظيرهم المقداد بالعاصمة عمان.

ولم يرشح حتى اللحظة أي معلومات حول تفاصيل اللقاء، فيما لم تنشر الخارجية الأردنية تفاصيل عن اللقاء.

ووصل المقداد إلى عمان، في وقت سابق الإثنين، في زيارة هي الأولى له منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

ويشارك في الاجتماع "التشاوري" الذي يعقد في وقت لاحق الإثنين، وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية، إلى جانب نظيرهم لدى النظام السوري.

ويأتي الاجتماع مع تنامي التوجه الرسمي لدى دول عربية، لإعادة سوريا لمحيطها العربي، وذلك بعد زيارتين أجراهما وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، إلى جدة والقاهرة في أبريل/نيسان الجاري، لأول مرة منذ 2011، ووسط بدء إجراءات سعودية لإعادة الخدمات القنصلية مع دمشق.

وتم تجميد عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية عام 2011، على خلفية قمع النظام للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.

وتأتي تلك التطورات قبل نحو 3 أسابيع من انعقاد القمة العربية في الرياض في 19 مايو/ أيار 2023.

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