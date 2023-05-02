"جماعة الحوثي": أبلغنا المبعوث الأممي جاهزيتنا لتنفيذ زيارات متبادلة للأسرى

أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، جاهزيتها لتنفيذ زيارات متبادلة للأسرى في سجونها ولدى الحكومة اليمنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مسؤول ملف الأسرى في الجماعة عبد القادر المرتضى، بعد لقائه في صنعاء مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي وصل الاثنين، العاصمة اليمنية، بزيارة غير معلنة المدة.

وقال المرتضى: "التقينا اليوم بالممثل الأممي ونائبه (معين شريم) وناقشنا سبل التقدم في ملف الأسرى".

وأضاف: "أبلغناهم جهوزيتنا الكاملة لتنفيذ الزيارات المتبادلة للأسرى"، التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة اليمنية في وقت سابق، مشدداً على "أهمية تنفيذ هذه الزيارات".

وتابع: "كما أبلغناهم جهوزيتنا الكاملة للمشاركة في جولة المفاوضات المقبلة التي تم تحديدها منتصف مايو / أيار الجاري، على أن يكون انعقادها بعد الانتهاء من زيارات السجون".

والاثنين، قال المتحدث باسم الفريق الحكومي التفاوضي بشأن الأسرى ماجد فضائل، إن "الفريق اتفق مع الحوثيين على أن تكون هناك جولة مفاوضات جديدة منتصف مايو، تسبقها زيارات بين مأرب (وسط) وصنعاء (شمال) للاطلاع على أوضاع المختطفين والأسرى (لدى الجانبين)".

وفي 16 أبريل/ نيسان الفائت، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استكمال إطلاق سراح 869 محتجزاً في اليمن، ضمن صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين، تم الاتفاق عليها في سويسرا في مارس/آذار الماضي.

ومنذ نحو 9 سنوات، يعاني اليمن من حرب بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وقوات الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.