مقتل جندي على الأقل في قصف إسرائيلي على مطار حلب شمالي سوريا

شنت طائرات إسرائيلية غارات على مطار حلب الدولي شمالي سوريا فجر الثلاثاء، مقتل فيها جندي سوري وتسببت بخروج المطار من الخدمة، حسب وكالة أنباء النظام السوري (سانا) نقلا عن مصدر عسكري.

وقال المصدر إن مدنيين اثنين وخمسة جنود سوريين أصيبوا، وأن الطيران الإسرائيلي شن غارات جوية على أهداف أخرى بأنحاء حلب.

لم تصدر السلطات الإسرائيلية تعليقا على الغارات.

كان المطار قناة رئيسية لتدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد بعد زلزال السادس من فبراير/ شباط الماضي الذي ضرب تركيا وسوريا وأسفر عن مقتل أكثر من خمسين ألف شخص، بينهم نحو ستة آلاف في سوريا.

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات استهدفت مستودع ذخيرة بالقرب من المطار.

كما أفاد بشن ضربات جوية إسرائيلية على مطار عسكري في ريف حلب على الرغم من عدم تناول وسائل الإعلام السورية للخبر.

قصفت إسرائيل مطار حلب الدولي مرتين في مارس/ آذار الماضي، ما تسبب في خروجه من الخدمة لعدة أيام.

ونفذت إسرائيل، التي تعهدت بوقف تمركز قوات إيرانية في دول الجوار، مئات الضربات على أهداف في مناطق تسيطر عليها النظام السوري خلال السنوات الماضية، لكنها نادرا ما تعترف بذلك.

أفادت (سانا) السبت بأن غارات جوية إسرائيلية على حمص أصابت ثلاثة مدنيين، وأشعلت النيران في محطة وقود مدنية.

وقال المرصد السوري إن الصواريخ دمرت مستودع ذخيرة تابعا لجماعة حزب الله المدعومة من طهران في مطار عسكري بريف حمص.