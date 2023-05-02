وزارة الصحة السودانية: 550 قتيلاً منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد

أعلنت َوزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات بولايات البلاد المختلفة إلى 550 قتيلاً منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وأفادت الوزارة، في بيان، أن "هناك هدوء في كل ولايات البلاد (18) عدا ولايتي الخرطوم ووسط دارفور (غربي) حيث مازال هناك حالات إصابة ووفيات نتيجة الحرب القائمة".

وأضافت: "بلغت جملة الوفيات 550، والإصابات 4926 تم تسجيلها بكل ولايات السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي".

وأشارت الوزارة، إلى أن "جملة الولايات التي تأثرت بالقتل بلغت 12 ولاية من أصل 18".

ومنذ 15 أبريل الماضي، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

والثلاثاء، أعلنت حكومة جنوب السودان، أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" اتفقا "من حيث المبدأ" على هدنة جديدة مدتها 7 أيام، تبدأ الخميس المقبل، وتسمية ممثلين عنهما للانخراط في مفاوضات سلام.