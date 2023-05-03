الجيش السوداني يوافق على مبادرة "إيغاد" لتمديد الهدنة أسبوعاً

أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، موافقته على مبادرة منظمة "إيغاد" بتمديد الهدنة لمدة أسبوع.

َوقال الجيش في بيان: "في إطار مبادرة منظمة إيغاد للتعامل مع الأزمة الحالية بالبلاد، تقدمت المنظمة بمقترح جديد، يتمثل بتمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع، وتسمية ممثل عن كل جانب للتباحث حول الهدنة".

وأوضح أن المقترح يأتي "بالتزامن مع الآلية رفيعة المستوى التي وضعها رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، على أن يجرى الحوار في دولة يتم التوافق عليها مع الآلية".

وأضاف: "موافقتنا تنطلق من مبدأ الحلول الإفريقية، ومراعاة الجوانب الإنسانية، مع أخذنا بالاعتبار المبادرة الأمريكية السعودية الجارية، ونأمل أن يلتزم المتمردون بالهدنة ".

وأمس الثلاثاء، أعلنت حكومة جنوب السودان، أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" اتفقا "من حيث المبدأ" على هدنة جديدة مدتها 7 أيام، تبدأ الخميس المقبل، وتسمية ممثلين عنهما للانخراط في مفاوضات سلام.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، تشهد عدة ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ما أوقع المئات من القتلى والجرحى.

ومنذ بداية الاشتباكات، تلعب السعودية أدوارا للتهدئة ووقف التصعيد والعودة للحوار من خلال اتصالات مع طرفي النزاع.