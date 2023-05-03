وزير الخارجية الأردني يطلع نظيره الروسي على نتائج اجتماع عمّان حول سوريا

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، نتائج اجتماع عمّان التشاوري حول سوريا، الذي استضافته المملكة يوم الإثنين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الأربعاء، أكد فيه لافروف دعم موسكو للتحرك العربي الذي أطلقه الاجتماع للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.

قال الصفدي إن "الحل السياسي الذي يستهدفه المسار العربي يجب أن يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ودورها".

وشدد على أن الحل يجب أن "يلبّي طموحات الشعب السوري، ويخلّص سوريا من الإرهاب، وينهي وجود الميليشيات والجماعات المسلحة، ويفضي إلى خروج القوات الأجنبية منها، ويتيح ظروف العودة الطوعية الآمنة للاجئين".

ونقلت وزارة الخارجية عن الصفدي تأكيده على " أهمية استمرار فتح المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى كل محتاجيها في سوريا، ووفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي توفر آليات لإطلاق مشاريع التعافي المبكر وتثبيت الاستقرار".

واعتبر أن "التصدي لعمليات تهريب المخدرات أولوية، وعلى أهمية اتخاذ خطوات عملية فاعلة لمحاربتها وفق بيان عمّان المشترك للدول التي شاركت في اجتماع عمّان التشاوري"، وفق المصدر نفسه.

وأشار الوزير الأردني إلى "أهمية التعاون مع روسيا ودورها الرئيس في جهود حل الأزمة ومعالجة جميع تبعاتها على سوريا وعلى المنطقة".

من جانبه، رحّب لافروف باجتماع عمّان التشاوري ومخرجاته، وأكد على أن "روسيا تدعم التحرك العربي الذي أطلقه الاجتماع للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية ويعالج كل تداعياتها".

والإثنين، استضافت العاصمة الأردنية عمّان اجتماعًا تشاوريًا بين وزراء الخارجية الأردني، والمصري سامح شكري، والعراقي فؤاد حسين، والسعودي فيصل بن فرحان، مع نظيرهم في النظام السوري فيصل المقداد.