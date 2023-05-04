تجدد اشتباكات عنيفة في الخرطوم واتهامات للدعم السريع باقتحام سفارة الهند

تجددت اشتباكات عنيفة بالعاصمة السودانية الخرطوم، فجر الخميس، بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، رغم الاتفاق على هدنة جديدة قبل يومين، فيما اتهمت الخارجية السودانية "الدعم السريع" بمهاجمة مقر السفارة الهندية.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم، إن اشتباكات عنيفة تدور في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة وسط الخرطوم.

وذكر الشهود، أن أصوات دوي المدافع والانفجارات القوية تتركز في وسط الخرطوم مع تصاعد أعمدة الدخان.

كما حلقت طائرات عسكرية في مدينتي أم درمان غربي الخرطوم، وبحري (شمالها)، بحسب الشهود.

وقال الجيش السوداني في بيان: "اشتبكت قواتنا فجر اليوم مع المتمردين (الدعم السريع) الذين حاولوا الهجوم على قيادة منطقة بحري العسكرية".

وأضاف البيان: "تلقى العدو عقاباً حاسماً وتشتت قواته ما بين قتيل وجريح وهارب، دمرت قواتنا عدداً من العربات القتالية للمتمردين واستلمت 5 عربات تركها العدو في ميدان المعركة".

ودعا "المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الاشتباكات وعدم التعامل مع الأجسام المعدنية الغريبة حرصا على سلامتهم لحين وصول الفرق الفنية المتخصصة لسحبها والتعامل معها".

من جانبها، أدانت قوات "الدعم السريع" في بيان: "التصرفات غير المسؤولة من قيادات القوات الانقلابية (الجيش) وفلول النظام البائد (أنصار النظام السابق)، باختراقها للهدنة الانسانية المعلنة ومهاجمة قواتنا منذ فجر اليوم الخميس في عدد من مواقع تمركزها".

وأردف البيان: "تعرضت قواتنا والأحياء السكنية إلى قصف عشوائي بالمدافع والطائرات في مسلك جبان يشكل تجاوزا سافرا للأعراف والقوانين الدولية والقانون الدولي والإنساني".

وأشار إلى أن "تعدد مراكز القرارات داخل المجموعة الانقلابية انعكس سلبا على تنفيذ الهدنة الانسانية".

اتهامات بمهاجمة السفارة الهندية

من جانبها، اتهمت الخارجية السودانية، الخميس، قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية بمهاجمة مقر السفارة الهندية في الخرطوم.

وذكرت الوزارة في بيان: "تتواصل انتهاكات الدعم السريع المتمردة على السفارات والبعثات الدبلوماسية دون أدنى اعتبار للهدنة المعلنة أو احترام القانون الدولي".

وأضاف البيان: "تدين وزارة الخارجية في هذا الصدد تهجم القوات المتمردة على مقر السفارة الهندية في الخرطوم و اقتحام مكتب السفير ونهب مقتنيات ثمينة".

وتابع: "تكررت اعتداءات القوات المتمردة على مقار المنظمات الدولية وإقامة الدبلوماسيين".

وأردف: "كما تدين وزارة الخارجية بأقوى العبارات جرائم العنف الجنسي والتحرش و الاغتصاب التي ارتكبتها قوات التمرد ضد عدد من العاملات في منظمات العون الإنساني".

واستطرد: "كما تتواصل انتهاكات القوات المتمردة في احتلال المعامل المركزية والمستشفيات العامة وإفراغها من المرضى مما يهدد الصحة العامة وحرمان المواطنين الابرياء من تلقي العلاج، والحصول على الدواء".

وحتى الساعة 09:48 (ت.غ) لم يصدر تعليق من قوات "الدعم السريع" على هذه الاتهامات.

والثلاثاء، أعلنت حكومة جنوب السودان أن قائدي الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي "، اتفقا من حيث المبدأ على هدنة جديدة مدتها 7 أيام، تبدأ الخميس، وتسمية ممثلين عنهما للانخراط في مفاوضات سلام.

والأربعاء، أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، موافقته على مبادرة منظمة "إيغاد" بتمديد الهدنة لمدة أسبوع، وتسمية ممثل عن كل جانب للتباحث حول الهدنة".

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش و"الدعم السريع"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.