شكري يطلع بيدرسون على نتائج اجتماع عمّان التشاوري حول سوريا

بحث وزير الخارجية المصري مع المبعوث الأممي لدمشق نتائج "اجتماع عمّان التشاوري" حول سوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه سامح شكري من غير بيدرسون الأربعاء، وفق بيان للخارجية المصرية، بعد يومين من الاجتماع الخماسي الذي استضافته الأردن، حول الأزمة السورية.

وأفادت الخارجية المصرية في البيان ذاته، بأن شكري "حرص على إحاطة المبعوث الأممي بنتائج اجتماع عمان بمشاركة كل من مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا".

وسلط شكري "الضوء على ما خلص إليه اجتماع عمان من إجراءات وخطوات محددة تم الاتفاق على تنفيذها لحلحة الأزمة السورية من مختلف جوانبها بالتنسيق مع الحكومة السورية"، وفق ما ذكره البيان.

وأسفر اجتماع عمّان التشاوري بشأن سوريا عن نتائج أبرزها "التأكيد على أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذ فوري للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين ومواجهة الإرهاب والعمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن".

وذكرت الخارجية المصرية، أن الاتصال الهاتفي بين شكري وبيدرسون "شهد نقاشا حول الخطوات القادمة على مسار تسوية الأزمة السورية، وأهمية دور الأمم المتحدة وتكامله مع الجهود والخطوات المبذولة لإنهاء الأزمة".

من جانبه، أكد المبعوث الأممي، وفق البيان، على "تقديره الكامل لدور مصر الثابت والإيجابي تجاه الأزمة السورية، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتشاور خلال الفترة القادمة لتحقيق تلك الغاية".

وتأتي المشاورات قبيل انعقاد القمة العربية المرتقبة في الرياض في 19 مايو/ أيار الجاري، في ظل توجه رسمي متزايد لدى دول عربية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي وإلى مقعدها بالجامعة الذي تم تجميده في 2011.