مصرع 17 وإصابة 29 في حادث سير جنوبي مصر

لقى 17 شخصاً مصرعهم وأصيب 29 آخرون، الخميس، في حادث سير قرب أسيوط جنوبي مصر.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان، بأنه "وقع حادث تصادم الخميس، بين حافلة وسيارة نقل على طريق الخارجة-أسيوط (جنوب)، وتم الدفع بـ26 سيارة إسعاف".

وأسفر الحادث، وفق البيان، عن "وفاة 17 راكباً، وإصابة 29 آخرين".

ووجه وزير الصحة المصرية خالد عبدالغفار، بـ"رفع حالة الاستعداد في مستشفيات أسيوط والمحافظات المجاورة، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات لتقديم أفضل خدمة للمصابين".

ولم تذكر وزارة الصحة أو السلطات المصرية، سبب وقوع الحادث حتى الساعة 9:34 (ت.غ)

غير أنه تتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، وسط إجراءات حكومية منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.