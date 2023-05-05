منظمة الأمم المتحدة للطفولة تحذر من التأثير المرعب للقتال في السودان على الأطفال

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة-يونيسف من أن الاقتتال في السودان يحصد أرواح أطفال "بأعداد كبيرة مرعبة"، فيما تشير تقارير إلى سقوط مئات القتلى.

وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر للصحافيين في جنيف الجمعة "كما كنا نخشى ونخاف، فقد أصبح الوضع في السوادان قاتلاً بشكل مخيف لعدد كبير من الأطفال".

وأضاف أن المنظمة تلقت تقارير من شريك موثوق به -لم تتحقق منها الأمم المتحدة بشكل مستقل بعد- تفيد بأن 190 طفلاً قُتلوا و1700 آخرين أصيبوا بجروح في أول 11 يوماً فقط من القتال الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل.

وأشار إلدر إلى أنه تم جمع هذه الأرقام من مرافق صحية في الخرطوم وإقليم دارفور.

وأوضح أن هذا يعني أن هذه الأرقام لا تغطي سوى الأطفال الذين وصلوا إلى مرافق الرعاية الصحية في تلك المناطق، محذراً من أن "الواقع قد يكون أسوأ بكثير".

وقُتل مئات الأشخاص كما فر مئات الآلاف من منازلهم في السودان منذ بدأت المعارك قبل ثلاثة أسابيع بين الجيش بقياد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

واتفق الجانبان على عدد من الهدنات القصيرة، لكن لم يتم احترام أي منها بالكامل، واستمرت الضربات الجوية والاشتباكات المسلحة الجمعة في الخرطوم لليوم الـ21 على التوالي.

كذلك، شجبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الوضع المزري في السودان، وحضت جميع الدول على الامتناع عن إعادة المواطنين السودانيين إلى البلاد.

وقالت مديرة الحماية الدولية في المفوضية إليزابيث تان للصحافيين "تحض المفوضية كل الدول على السماح للمدنيين الفارين من السودان بالوصول إلى أراضيها من دون تمييز".

وأضافت "هذا ينطبق على المواطنين السودانيين والأجانب بمن فيهم اللاجئون الذين استضافهم السودان وأولئك المحرومون من الجنسية وأولئك الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق هوية أخرى".

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها تستعد لتدفق 860 ألف شخص من السودان إلى الدول المجاورة، بينما فر حتى الآن أكثر من 113 ألف شخص من البلد.

كما نزح مئات آلاف السودانيين داخل البلاد.

وقالت تان "نحن ممتنون لجميع الدول المجاورة التي سمحت لهم بالبحث عن الأمان".

وإذ أشارت إلى التقلبات الحالية في السودان، أوضحت أن الوكالة دعت الدول إلى "تعليق إصدار قرارات سلبية بشأن طلبات اللجوء التي يقدمها المواطنون السودانيون أو الأشخاص عديمو الجنسية الذين كانوا يقيمون هناك بشكل عادي".

واعتبرت أنه يجب إعادة النظر في القرارات السلبية بشأن اللجوء التي أُصدرت سابقاً.

وقالت إن "المفوضية تدعو الدول إلى تعليق عمليات الإعادة القسرية إلى السودان، بمن في ذلك الأشخاص الذين سبق أن رُفضت طلبات لجوئهم".