بدء مباحثات أولية بين ممثلي البرهان وحميدتي في السعودية

أفاد بيان سعودي أمريكي مشترك، السبت، بـ"بدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة غربي المملكة العربية السعودية".

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، بشأن مستجدات مبادرة الرياض وواشنطن لإنهاء المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، المستمرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي.

ومساء الجمعة، كشفت وزارة الخارجية السعودية عن استعداد بلادها، لاستضافة ممثلي الجيش و"الدعم السريع" بجدة، لبحث التهدئة، وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير خارجية المملكة، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، ضمن جهود مبادرة البلدين، دون تحديد موعد.

ووفق البيان الذي نقلته الوكالة "ترحب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة يوم السبت"، دون تفاصيل أكثر بشأن الانطلاق والحضور.

وحث الجانبان "كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع"، وفق البيان.

وأشارت السعودية والولايات المتحدة في البيان إلى "جهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات بما في ذلك مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية".

كما دعا البيان المشترك إلى "استمرار الدعم الدولي المنسق لعملية مفاوضات موسعة يجب أن تشمل المشاركة مع جميع الأطراف السودانية".

من جانبه، أعرب قائد قوات "الدعم السريع" السودانية محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، عن أمله في أن تحقق محادثات الأطراف السودانية بمدينة جدة السعودية "أهدافها المرجوة".

جاء ذلك في تغريدة لحميدتي عبر "تويتر"، تعقيبا على البيان المشترك السعودي الأمريكي بشأن "بدء المحادثات الأولية بين مثلي الجيش السوداني وممثلي قوات الدعم السريع".

وقال حميدتي، في تغريدته: "نرحب بالبيان المشترك بشأن بدء المحادثات بين الأطراف السودانية في جدة ونشكر المملكة والولايات المتحدة على رعايتهما لهذه المبادرة".

وأضاف: "شكر خاص لقيادة المملكة على استضافة المحادثات التي نأمل أن تحقق أهدافها المرجوة".

وأشاد حميدتي بـ"الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للوصول الى وقف إطلاق نار يسهل فتح ممرات إنسانية تمكن المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية".

وأضاف: "إننا متمسكون بموقفنا الثابت والمعلن بضرورة الوصول إلى حكومة انتقالية مدنية تؤسس إلى تحول ديمقراطي".

والجمعة، أوضحت وزارة الخارجية السعودية أن محادثات الجانبين "تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه".

وساهم التنسيق السعودي الأمريكي، في إقرار أكثر من هدنة بالسودان، شهدت "خروقات"، وفق اتهامات متبادلة عن المسؤولية عن ذلك منذ انطلاق المواجهات المسلحة في 15 أبريل/ نيسان الماضي.