تعرض سيارة للسفير التركي لدى السودان لإطلاق نار

تعرضت سيارة في موكب السفير التركي لدى الخرطوم إسماعيل تشوبان أوغلو لإطلاق نار، السبت، ولم يسفر الحادث عن وقوع قتلى أو إصابات.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة الأناضول، أن سيارة السفارة في موكب السفير تشوبان أوغلو تعرضت لإطلاق نار في السودان، التي تشهد اشتباكات متواصلة بين الجيش و"قوات الدعم السريع".

ولفتت المصادر إلى أن الحادث لم يسفر عن قتلى أو إصابات، وأنه لم تعرف بعد هوية من قاموا بإطلاق النار.

وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش، وقوات "الدعم السريع"، تبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجّه فرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.