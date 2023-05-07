شارك السفير التركي لدى نواكشوط عاكف منفشى، السبت، في افتتاح بيت التجارة التركي الموريتاني في نواكشوط، بمشاركة جمع غفير من رجال الأعمال والإعلام والمثقفين.

وفي كلمته خلال افتتاح المركز، الذي سيلعب دور جسر تجاري بين البلدين، أعرب منفشى عن تمنياته بأن يشكل هذا المركز نموذجاً لمبادرات جديدة في مجالات أخرى أيضاً.

وقال إن "بيت التجارة سيشكل سابقة في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً أن السفارة التركية ستقدم كل الدعم والتسهيلات للمواطنين الأتراك الراغبين بالاستثمار في موريتانيا.

بدروه، أكد المدير العام لبيت التجارة التركي الموريتاني عُبيد كوتش أن السفارة التركية ظلت دائماً راعية ومهتمة بالمشروع في كل مراحله، مشيراً أنهم فتحوا المشروع المذكور استجابة للاهتمام والطلب المتزايد على المنتجات التركية في موريتانيا.

وأبدى مواطنون موريتانيون اهتماماً كبيراً بالمنتجات التركية المعروضة في بيت التجارة الذي أسسه رجال أعمال أتراك.