العراق: وزراء الخارجية العرب يوافقون على عودة سوريا للجامعة العربية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، عن موافقة اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد بالقاهرة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف.

وقال الصحاف إن "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".

وأضاف، أن "دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريّا للجامعة العربية".

وفي وقت سابق الأحد، انطلق اجتماع وزاري عربي بالقاهرة مازال متواصلاً، قبيل قمة عربية في 19 مايو/ أيار الجاري بالرياض، وسط حراك عربي رسمي متصاعد لعودة سوريا لمقعدها المجمد في 2011.

فيما لم يصدر على الفور بيان عن الجامعة العربية أو مصر الدولة المستضيفة للاجتماع بهذا الشأن.

بينما أفادت وسائل إعلام عربية، الأحد، بوجود توافق عربي على عودة مشروطة لسوريا فوراً إلى جامعة الدول العربية، بالتزامن مع انطلاق اجتماع وزاري في القاهرة يبحث الملف السوري.

ومنذ مساء السبت، راجت أنباء في وسائل إعلام سعودية عن أن مسودة قرار الجامعة، التي رفعها المندوبون إلى وزراء الخارجية، تتضمن "استئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من اليوم".

وبشأن شرط عودة سوريا إلى مقعدها، أفادت مجلة "المجلة" السعودية عبر موقعها الإلكتروني، بأنه يتمثل في "ضرورة اتخاذ (النظام السوري) خطوات عملية وفاعلة للتدرج لحل الأزمة السورية وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة".

وفي 2011 تم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، على خلفية قمع النظام السوري للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.