وزارة الخارجية السودانية تدين الاعتداء على سيارة السفير التركي

أدانت وزارة الخارجية السودانية بشدة الاعتداء على موكب السفير التركي لدى الخرطوم إسماعيل تشوبان أوغلو، الذي وقع أمس السبت.

واتهمت وزارة الخارجية السودانية في بيانها الأحد "قوات الدعم السريع" بأنها من نفذت الاعتداء على سيارة السفير التركي.

ووصف بيان الخارجية السودانية "قوات الدعم السريع" بأنها "قوات متمردة" متهمة إياها بتنفيذ "اعتداءات على مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وسرقتها والوقوف وراء حالات اغتصاب بحق متطوعات في منظمات الإغاثة الدولية".

وأشار البيان لتلقي الخارجية السودانية 10 تقارير رسمية حول هذه الممارسات.

وذكرت "الخارجية السودانية" أنّ قوات الدعم السريع كانت تهدف لـ"اغتيال السفير التركي بدم بارد"، وأنّ المميزات الأمنية لسيارة السفير حالات دون وقوعها.

وشدّدت الخارجية السودانية التزامها باحترام اتفاقيتي فيينا وحماية البعثات الدبلوماسية في البلاد، محملة "قوات الدعم السريع" المسؤولية القانونية للانتهاكات بحق المدنيين والدبلوماسيين.

والسبت، أفادت مصادر دبلوماسية تركية أن أن سيارة السفارة في موكب السفير تشوبان أوغلو تعرضت لإطلاق نار.

وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في وقت لاحق، عدم وجود أي إصابات لأي من السفير أو الحرس أو القوات الخاصة.

وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش، وقوات "الدعم السريع"، تبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عنها عقب توجّه فرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر. ge">‏